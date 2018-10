Is het circus dood? 'Zolang er kinderen zijn niet'

Theresa Renz (86) steunt op het zitje van haar rollator boven een geel bord met daarop de afbeelding van een grote olifant. Ze is bij alle voorstellingen. Vanuit de tent achter haar klinken loeiende gitaren die de uithalen van een zanger begeleiden. ,,The show must go óóóóón.’’ Oma Renz wacht op de laatste gasten.



Al haar zes kinderen, vier dochters en twee zonen, toeren door Europa met hun eigen circus, zegt de oer-oma van het befaamde Circus Renz International. Frau Renz nam met haar man in de jaren 30 van de vorige eeuw het familiecircus in Berlijn over en zwierf daarna door heel Europa. Inmiddels is de circusfamilie uitgegroeid tot een achtste generatie. ,,Het circus zit in ons bloed. Mijn kleinkinderen en achterkleinkinderen treden zelfs al op. Ze willen het circus later van ons overnemen.”



Sinds 2015 mogen wilde dieren niet meer in het circus optreden. Er bestonden grote twijfels of de dieren wel goed werden verzorgd, zo oordeelde de Nederlandse regering. Bovendien, het was toch niet meer van deze tijd dat wilde, soms beschermde dieren als tijgers, olifanten en leeuwen hun kunsten aan mensen vertoonden?