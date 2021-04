Jihadbruid Fatima H. draait vier jaar de cel in na ontsnapping uit Syrisch detentiekamp

Jihadbruid Fatima H. is veroordeeld tot een celstraf van vier jaar. Dat is net zoveel als werd geëist tegen de vrouw die tot het allerlaatste moment in Syrië verbleef, waar ze naartoe ging om deel uit te maken van het inmiddels ingestorte kalifaat van IS. Met hulp van een Nederlander wist ze uit een detentiekamp in Syrië te ontsnappen.

Een deel van de celstraf, 16 maanden, is voorwaardelijk. Als H. vrij komt, wacht een proeftijd van drie jaar. Maar vermoedelijk zal ze niet in Nederland kunnen blijven. Haar Nederlanderschap is afgepakt en ze wordt vermoedelijk het land uitgezet, omdat ze eveneens een Marokkaans paspoort heeft. Ook al verblijft haar familie in Tilburg, ook haar oude thuisstad.

De rechter rekent het H. aan dat ze tot het laatst in Syrië bleef. Kwamen de eerste jihadbruiden er nog af met vrij lage straffen, inmiddels eist het Openbaar Ministerie meer dan één of twee jaar en de rechter gaat daar dus in mee. Vanwege de jonge leeftijd die H. had toen ze uitreisde, ze was 17, werd besloten vier in plaats van vijf jaar cel te eisen.

Marktplaats voor wapens

H. reisde niet alleen af naar het gebied van IS, ze maakte ook daadwerkelijk deel uit van de terroristische organisatie, aldus de rechter. Ze hing het gedachtegoed aan, trouwde met een lid van IS en zorgde voor zijn huishouden, waardoor ze hem in staat stelde zijn werkzaamheden voor IS uit te voeren. Zelf liet ze zich ook niet onbetuigd: ze plaatste wervende berichten op internet en probeerde anderen over te halen ook af te reizen.

Haar rechtszaak bood een inkijkje in haar leven in het kalifaat. Uit FBI-stukken blijkt dat Fatima in de WhatsApp-groep ‘Marktplaats van het kalifaat’ zat. Daarin werden bomgordels, wapens en kinderkleding te koop aangeboden. Fatima zou er om wapens hebben gevraagd, maar zegt ‘niet meer te weten waarom’.

Hulp

Toen IS viel, verging het ook H. slecht. Ze kwam in een detentiekamp terecht waaruit ze in 2019 wist te ontsnappen. Daarvoor kreeg ze hulp van de bekende Nederlandse jihadist Samir A., voormalig lid van de Hofstadgroep. Hij zamelde in Nederland geld in voor de vrouwen in de kampen en zit daar inmiddels ook voor vast.

De Tilburgse is tijdens haar verblijf in Syrië gewond geraakt en heeft in het ziekenhuis gelegen. In de gevangenis in Zwolle, waar ze nu verblijft, heeft ze daar herbelevingen van. De twee kinderen van Fatima verblijven bij familie. Ze wil, als ze weer vrij is, een toekomst met hen opbouwen.

