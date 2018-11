Keiharde crimineel moeilijker terug in samenleving

In drie Nederlandse gevangenissen is de reclassering al fysiek aanwezig, om verdachten en veroordeelden vrijwel meteen na binnenkomst te kunnen begeleiden. De samenwerking met de Dienst Justitiële Inrichtingen, maar ook het zicht op gedetineerden verbetert daardoor, blijkt uit een evaluatie. Daarom moet elke gevangenis in Nederland zo’n team krijgen, vindt Johan Bac, de nieuwe directeur van Reclassering Nederland.



Ook buiten de gevangenismuren moeten veroordeelden en tijdelijk in vrijheid gestelden nog dichter op de huid worden gezeten. De Rotterdamse wijk Pendrecht heeft daarom al buurtreclassering, dat zorgt dat cliënten intensiever kunnen worden begeleid en in de gaten gehouden. ,,We gaan de bajes en de buurt in’’, zegt Bac.