Leeuwendeel scholen kiest eieren voor zijn geld, toch maandag volledig open

Scholen zwichten vaak

Drie scholen in Zwijndrecht weigeren ook omdat volgens hen quarantaine dreigt bij besmettingen. Dan is fysiek onderwijs eveneens uitgesloten. Verder hebben heel wat medewerkers het afgelopen jaar corona gehad, waarbij sommigen ernstig ziek geweest zijn en nog lang moeten herstellen van de gevolgen ervan. Tot slot hebben veel scholen er geen vertrouwen in dat alle leerlingen zichzelf de komende weken twee keer per week gaan testen, een belangrijke voorwaarde voor heropening. Zo klinkt het bij enkele weigerachtige scholen in Eindhoven : „Je hoort van leerlingen gewoon dat ze die zelftesten niet gaan doen. Voor een festival willen ze zo’n staafje wel in hun neus steken, maar niet voor school,” aldus Martin van den Berg, directeur-bestuurder van het Christiaan Huygens College.

1,5 meter losgelaten

Ook de 1,5 meter tussen leerlingen onderling wordt losgelaten. Het Jan Tinbergen College in Roosendaal, deze week al volledig open, werkt daarom met vaste zitplaatsen voor leerlingen en een vaste buurman (buddy) in de klas. Als iemand dan ziek wordt, hoeven er minder mensen in quarantaine.



„Volledige opening is verplicht, maar je leest wel overal dat het haalbaar en verantwoord moet zijn en dat is het nu niet”, zegt rector Marjan Weekhout van het Twents Carmel College. Het besmettingsrisico niet meegeteld, heeft een volledige heropening voor de zomervakantie volgens Weekhout weinig zin meer. In deze regio begint de grote vakantie over zes weken al.



Minister Slob benadrukt dat álle scholen vanaf maandag open moeten. De onderwijsinspectie zal een ‘norm overdragend gesprek’ voeren met weigerachtige besturen. De waakhond benadrukt daarin tegenover schoolbestuurders vooral dat de volledige openstelling goed is voor het sociaal welzijn van de leerlingen én voor de onderwijskwaliteit. Een woordvoerder liet eerder aan deze site weten dat vanaf komende week van scholen wordt verwacht dat zij het zelf melden wanneer het onderwijs niet zo kan worden georganiseerd als afgesproken.



Overigens zijn er ook regio’s waar elke school gezagsgetrouw doet wat Slob wil. Zo is in Zeeland een aantal scholen afgelopen maandag al opengegaan en komende maandag volgt de rest. Er is daar geen enkele school die het aandurft om dicht te blijven.