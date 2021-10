Lego in actie tegen ‘schadelijke sterotypes en gendervooroordelen’

Politie­chef: ‘Nederland niet meer rustig eilandje in Europa’

10 oktober ‘We zijn ons naïviteit definitief aan het verliezen. We kunnen ons niet meer dat veilige rustige eilandje wanen in Europa, waarin dit niet gebeurt.’ Dat zei de Amsterdamse korpschef Frank Paauw vanmiddag in het televisieprogramma Buitenhof op NPO 1.