‘Linkse’ historicus Nadia Bouras krijgt intimiderende boodschap thuis: ‘locatie in de gaten gehouden’

Historicus Nadia Bouras overweegt aangifte te doen tegen ‘Vizier Op Links’, nadat ze de boodschap heeft gekregen dat haar huis in de gaten wordt gehouden door volgers van het omstreden platform. Vanochtend zag Bouras dat op haar deurpost een sticker is geplakt, waaruit blijkt dat haar woning al is bezocht. Vizier Op Links stelt zich ten doel ‘de linkse hegemonie te doorbreken'. ,,Ik vind dit heel intimiderend.”

‘Geobserveerde locatie. Deze locatie wordt in de gaten gehouden door volgers van Vizier Op Links.’ Dat las historicus Bouras vanochtend plotseling op een sticker op haar deurpost, nadat ze met haar man en kinderen naar buiten was geweest. ,,Ik ben ontzettend geschrokken. Net als mijn kinderen, die schrokken van mijn reactie. Normaal krijg ik wel briefjes of rare dingen op mijn werkadres, maar zo thuis, dat is heel intimiderend.” Ze weet niet precies wanneer de sticker is opgeplakt. ,,Het moet gisteren of vannacht zijn gebeurd.”

Vizier Op Links heeft een website en is op sociale media actief, om de ‘linkse hegemonie’ te doorbreken. Wie er achter het platform zitten, is onduidelijk. Er wordt gesteld dat ‘activistisch links zich heeft genesteld in de haarvaten van ons systeem: media, onderwijs, rechtspraak, overheid en het bedrijfsleven’. Aan de hand van tips wordt geprobeerd ‘linkse netwerken in kaart te brengen'. Het platform legde ook een reeks bizarre berichten van een FNV-bestuurder bloot aan het adres van Fidan Ekiz.

Bouras ziet de sticker en het bezoek aan haar huis als onderdeel van de opmars van een radicaal rechts gedachtegoed. ,,Wie zich daar tegen uitspreekt, wordt aangepakt, geprobeerd het zwijgen op te leggen. Je bent gewoon het haasje.” Maar ze is niet van plan zich daarbij neer te leggen en overweegt aangifte. ,,Je mag in discussie, het debat voeren.”

Niet alleen

Bouras staat niet alleen. Eerder deed de uitgesproken GroenLinkser Huub Bellemakers al aangifte vanwege een sticker op zijn huis, laat hij op Twitter weten. Hij licht toe: ‘Dat is nog lastig omdat het geen directe bedreiging is, maar de politie pakte dat uiteindelijk prima op. Het lastige is ook dat het onduidelijk is of het echt een netwerk is vanuit Vizier Op Links of dat verschillende losse extreemrechtsen de stickers alleen daar bestellen.’

Bouras kijkt ondertussen anders om zich heen, als ze de straat op gaat. ,,Ik heb net de vuilniszak weggebracht, dan kijk ik toch of ik iets verdachts zie. Ik sta nog te shaken.” Haar buren zijn inmiddels op de hoogte. ,,Ik heb dit in de VVE-app gezet. Ik haal hier mijn schouders niet over op.”

Deze site heeft Vizier Op Links benaderd voor uitleg, maar daarop is nog geen reactie gekomen. Inmiddels worden op Twitter wel gegevens gedeeld van de persoon die achter Vizier Op Links zou zitten.

