LIVE | Duitsland over grens van drie miljoen besmettingen, eerste vaccins van Janssen geleverd

CORONAVIRUSDe versoepelingen die er leken te komen, laten nog even op zich wachten. Het aantal coronapatiënten in ziekenhuizen is ook dit weekend op te hoog niveau gebleven. Winkeliers zijn teleurgesteld en de hogescholen weten nu ook niet meer hoe het zit. En er is een run op de coronazelftests die sinds kort verkrijgbaar zijn bij de apotheek. Er zouden er al zeker 200.000 zijn verkocht. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.