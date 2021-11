LIVE | India stelt ‘slechts’ 7579 nieuwe infecties vast, eerste kinderen tot 11 jaar gevaccineerd in Israël

Politie verspreidt ten onrechte beelden van ‘pinpas­frau­deur’ Tahir: ‘Naam is naar de klote’

Misschien kent u Tahir Mohamed (40) als bankpasfraudeur. Hij was toch niet voor niets overal in opsporingsprogramma’s te zien? Het bleek een grote fout van de politie. Hij kreeg nog wel een bloemetje en excuses, maar de schade is allang geleden. ,,Mijn naam is naar de klote.”

22 november