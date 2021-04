LIVE | Openen terrassen op tafel in Catshuis, huisartsen platgebeld over AstraZeneca

Een deel van het kabinet komt vandaag in het Catshuis bijeen om te praten over de corona-aanpak. Volgens ingewijden liggen er versoepelingen op tafel, maar vanuit het Outbreak Management Team (OMT) klinken zorgen dat die te vroeg komen omdat de druk op de zorg toeneemt. In Amsterdam worden huisartsen platgebeld door mensen met vragen en twijfels over het AstraZeneca-vaccin. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog.