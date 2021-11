LIVE | Zeker 80.000 passagiers zaten nabij besmette reiziger, Nederland donkerrood op Europese kaart

Zangeres Jessie J verliest kindje, maar laat concert doorgaan

Zangeres Jessie J (33) is haar kindje verloren. De Britse ster kreeg gisteren tijdens onderzoek in het ziekenhuis te horen dat het hartje van de baby in haar buik niet meer klopt. Hoewel ze ‘overweldigd’ is door verdriet en haar emoties niet onder controle heeft, gaat haar concert in Los Angeles vanavond door. ‘Mijn ziel heeft het nodig.’

