Man gesnapt met honderdduizenden gestolen persoonsgegevens

Het was een bedrijf in Utrecht dat ontdekte dat in twee gevallen persoonsgegevens waren gebruikt door iemand die daar niet over zou mogen beschikken. Na aangifte kwam het Rotterdams cybercrimeteam bij de 53-jarige man uit Spijkenisse terecht, die nog veel meer in zijn bezit bleek te hebben. In augustus werd de man aangehouden, nu brengt de politie het nieuws naar buiten. Hij wordt verdacht van computervredebreuk en het stelen en gebruiken van niet-openbare gegevens.

Datalekken

De politie weet verder dat tenminste tienduizenden wachtwoorden in handen zijn van criminelen. Daarom is er een speciale database waar iedereen kan checken of ook zijn toegangscodes in omloop zijn. De verdachte die nu is gesnapt met honderdduizenden gegevens - het is onduidelijk om wat voor gegevens het precies gaat - mag het onderzoek van de politie in vrijheid afwachten.