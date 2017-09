Man vermoordt zoontje na vechtscheiding met ex

Aramazd Andressian kreeg na de scheiding van de rechtbank de toestemming om af en toe een dag te spenderen met zijn zoon, zeer tegen de zin van zijn ex. In april van dit jaar ging Piqui zelfs een hele week bij zijn vader logeren. De laatste dag van die vakantie trokken vader en zoon naar Disneyland, want het was de droom van Piqui om op de foto te gaan met Mickey Mouse. Toen ze 's avonds maar niet kwamen opdagen bij zijn ex-vrouw Ana, werd zij ongerust en ze waarschuwde de politie. De volgende dag vond een wandelaar de vader, op 225 kilometer van het pretpark. Volgens de politie had hij een overdosis pillen genomen. Van Piqui was geen spoor te bekennen.

Volledig scherm Piqui © L.A. County sheriff's office

Overvallen

Toen Andressian weer bij bewustzijn kwam in het ziekenhuis, kon hij zich naar eigen zeggen niets herinneren van wat er was gebeurd. Hij suggereerde zelf dat hij overvallen was. Er werd een zoekactie op touw gezet om Piqui te vinden, maar de jongen werd nergens gevonden.



Al snel begon de politie te vermoeden dat de man iets met de verdwijning van zijn zoon te maken had. Hij werd opgepakt en ondervraagd, maar weer vrijgelaten wegens gebrek aan bewijsmateriaal. Terwijl Ana overal flyers uitdeelde en smeekte om nieuws over haar zoon, trok haar ex naar Las Vegas, waar hij naar musicals ging kijken, een bokswedstrijd bijwoonde en ging skydiven.







Volledig scherm © L.A. County sheriff's office

Baard

De politie hield Andressian in de gaten en toen hij plots zijn baard afschoor en zijn haar lichter verfde, begonnen ze te vrezen dat hij van plan was te vluchten. Hij werd opnieuw gearresteerd. De man maakte toen een ontspannen indruk en maakte zelfs een grapje met de rechter.

Volledig scherm © Facebook

Uiteindelijk brak Andressian tijdens een van zijn ondervragingen en bekende dat hij zijn zoon had vermoord. Hij vertelde ook waar hij het lichaam had achtergelaten: bij een boom aan een meer. Volgens de politie was zijn enige motief wraak te nemen op zijn vrouw. Die laatste was kapot van het nieuws.



Tijdens het proces werd ook duidelijk hoe de man de moord had uitgevoerd. Hij had zijn zoon verstikt met zijn eigen jas. Die werd teruggevonden in de auto van de vader. ,,Ik hoop dat het beeld je je hele verdere leven achtervolgt", aldus Ana. ,,Ik ben zelf ook gestorven op de dag dat mijn zoon stierf."

Doodstraf

Tijdens zijn rechtszaak stelde Andressian aanvankelijk onschuldig te zijn. Hij veranderde echter van tactiek en bepleitte toch schuld om de doodstraf te ontlopen. Zijn ex was in de rechtszaal aanwezig toen hij vertelde dat hij hun zoon had gedood. Ze zat de hele tijd te snikken terwijl ze een urn met de as van Piqui in haar armen hield geklemd.

De moordenaar kreeg uiteindelijk levenslang en kan op z'n vroegst over 25 jaar vrijkomen.

Volledig scherm Ana barstte in de rechtbank in tranen uit © epa