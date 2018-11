‘Martijn is de rust in mijn leven en ik ben het feestje in het zijne’

,,Martijn zit het liefst met mij op de bank, samen een filmpje te kijken. Op de feesten en festivals waar ik graag naartoe ga, voelt hij zich verloren. Hij doet zijn uiterste best, maar na twee, drie biertjes is-ie wel klaar en van dansen houdt hij ook niet. Martijn is niet van het uitgaan, en dat accepteer ik. Zoals hij het accepteert dat ik wél op stap ga en ’s nachts dronken in bed rol. Sterker nog, hij legt een warme kruik voor me klaar en laat het nachtlampje voor me branden.



Ik zag hem voor het eerst in het museum, waar we workshops volgden voor onze opleiding aan de kunstacademie. We moesten willekeurige tweetallen vormen, elkaar een minuut lang aankijken en een portret maken uit de losse pols. Ik zat tegenover Martijn, blikte in zijn helderblauwe ogen en begon te blozen. Het leek alsof hij door me heen keek, en daar werd ik vreselijk verlegen van. Ik bakte er niks van en legde al snel mijn potlood weer neer. ‘Sorry’, zei ik, ‘ik word hier heel ongemakkelijk van. Ik kap ermee, maar ik blijf wel zitten voor jou.’



