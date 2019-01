‘Mijn onderburen roken en daardoor stinkt mijn hele huis naar rook’

Sneeuwcha­os: leger ingezet, skipistes sluiten

18:50 Vakantiegangers opgepast! De sneeuwval in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland houdt aan. De komende dagen valt er in de Alpen opnieuw een dik pak sneeuw, mogelijk wel een anderhalve meter. In Duitsland wordt het leger ingezet in de sneeuwregio's, het lawinegevaar in de Alpen is enorm.