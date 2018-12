‘Moet ik concurreren met een geest’, vroeg hij

,,Ik was 22 jaar, studeerde en op een middag in 2002 stapte ik in de trein naar Rotterdam. Tegenover me in de coupé zat een lange knappe jongen, zo’n vier jaar ouder dan ik, met donkerblond haar en donkerblauwe ogen.



Hij las een Engels fantasyboek, ik Psychologie Magazine. Hij vroeg of ik psychologie studeerde, we raakten in gesprek en vlak voor Delft boog hij naar me toe en zei: ‘Wat doe je morgen? Ik zou het leuk vinden je weer te zien’.



Ik klapte volledig dicht. De chemie tussen ons was opeens zo sterk dat ik niets meer kon zeggen of doen. En hij moest de trein uit, dus tot een date kwam het niet. Maanden later had ik nog steeds spijt. Wat stom, waarom had ik mijn nummer niet gegeven? Tegelijkertijd was ik verbaasd over mijn sterke gevoelens - een verliefdheid op een jongen die ik één keer had ontmoet en van wie ik niets wist. Maar ik was zoekende, hunkerde naar een serieuze relatie. Wie weet was dit de man bij wie ik die had kunnen vinden?