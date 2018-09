Nederlands model in China vrijgelaten

Ronaldo ontkent verkrach­ting: Ze wil zichzelf promoten door mijn naam te bezoedelen

14:23 Cristiano Ronaldo is in een livevideo op zijn Instagrampagina teruggekomen op de aantijgingen dat hij in 2009 een promomeisje zou hebben verkracht. De voetbalvedette van Juventus ontkent stellig. ,,Dit is fake nieuws."