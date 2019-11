Nieuwe aanhouding in proces tegen Taghi

ad bingewatchers Maakt Star Wars-se­rie The Mandalori­an de hoge verwachtin­gen waar?

16:46 The Mandalorian, een serie die zich afspeelt in het Star Wars-universum, moet Disney+ definitief op de kaart zetten. Maar hoe bevalt dit paradepaardje van het nieuwe streamingplatform dat Netflix een kopje kleiner moet maken? Het is een van de onderwerpen in een nieuwe aflevering van de podcast Bingewatchers, nu te beluisteren via deze website of op platforms als iTunes en Spotify.