Onderscheid wordt al gemaakt

Bioscopen en restaurants, organisatoren van congressen en van sportwedstrijden, iedereen die graag op kantoor werkt - ja, wie houdt er niet z’n adem in nu het kabinet zint op nieuwe coronamaatregelen? Het zal toch niet, weer in lockdown? 87 procent van de volwassenen in Nederland is gevaccineerd! De vraag moet daarom scherper worden gesteld: Het zal toch niet dat de vrijheid van een kleine minderheid om de prik te weigeren, de vrijheid beperkt van de overgrote meerderheid die zich wel heeft laten prikken?

De harde werkelijkheid is dat we al maanden mensen achterstellen. Gevaccineerden die een behandeling tegen kanker of een hartoperatie moeten ondergaan, wordt de toegang tot het ziekenhuis ontzegd. Omdat coronapatiënten, voor het overgrote deel niet gevaccineerd, IC-bedden bezet houden, en vaak nog langdurig ook. Tegelijkertijd wordt coronapatiënten nóóit de toegang ontzegd. Natuurlijk, iemand die in ademnood wordt binnengebracht moet je helpen, ook als die bewust vaccinatie heeft geweigerd en daarom zo ziek is. We mogen als samenleving wél aan iedereen vragen het risico daarop zo veel mogelijk te beperken. Dus vaccineren of niet, dat is ieders vrije keuze. Maar bij vrijheid hoort verantwoordelijkheid. Ben je niet gevaccineerd, neem jezelf dan in acht en ga niet naar drukke plekken. Dan loop je minder risico corona te krijgen, en minder risico het over te dragen. Als het kabinet maatregelen wil nemen om dat te bewerkstelligen, dan is dat pijnlijk, maar evenzeer begrijpelijk.