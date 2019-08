Ophef in Amerika: Man uit Detroit sterft week na uitzetting naar Irak

Jimmy Aldaoud was al in Amerika toen hij nog een baby was. Toch werd hij uitgezet naar Irak, waar hij nog nooit was geweest. Kort na zijn uitzetting stierf de 41-jarige man. Nu is er ophef in Amerika: moeten de deportaties stop worden gezet?

Aldaoud overleed deze week, maakten zijn familie en een Amerikaanse mensenrechtenorganisatie bekend. Na een eerste bericht schreven vrijwel alle Amerikaanse media over het tragische einde van de 41-jarige man uit Detroit. In een filmpje is te zien hoe hij zelf nog vertelt over wat hem sinds zijn uitzetting is overkomen. ,,Ik snap de taal niet. Ik slaap op straat. Ik heb diabetes.’’ Hij vertelt hoe hij misselijk is en overgeeft, maar nog wel insuline spuit. ,,Ik heb hier niets.’’

Zijn familie gelooft dat Aldaoud uiteindelijk is overleden omdat hij in Irak niet aan insuline kon komen. De man was eerder nog nooit in dat land geweest. Zijn ouders komen er vandaan, maar zijn gevlucht vanwege hun katholieke geloof, dat in Irak zwaar onder vuur ligt. Jimmy werd geboren in een vluchtelingenkamp in Griekenland en kwam als baby van zes maanden naar Amerika, waar hij bijna zijn hele leven in Detroit woonde. Hij kampte met geestelijke problemen, volgens zijn advocaat oorzaak van zijn strafrechtelijke overtredingen.

‘Falende immigratie’

Het Witte Huis reageert niet op vragen over zijn zaak, maar de Immigration and Customs Enforcement (ICE), de dienst die verantwoordelijk is voor uitzettingen, wijst op zijn criminele verleden. Hij wordt verantwoordelijk gehouden voor onder meer huiselijk geweld en een aanval met een dodelijk wapen, het is niet duidelijk wanneer hij daarvoor werd veroordeeld.

Nu hij dood is, zijn er grote vragen over zijn deportatie, die door Aldaouds advocaat en vriend van de familie een ‘falen van het hele immigratiesysteem’ wordt genoemd. Daarover is deze week sowieso een heftige discussie losgebarsten in Amerika. Amerikaanse autoriteiten hebben woensdag bijna 700 werknemers opgepakt in voedselfabrieken in de staat Mississippi. Volgens de Immigration and Customs Enforcement (ICE) waren de mensen daar illegaal aan het werk. Het was mogelijk de grootste arrestatie van migranten zonder werkvergunning op een dag.