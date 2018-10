Oppassen voor Zeeman-slaapzakje met gevaarlijke rits

'Geen bewijs tegen Kavanaugh in FBI-rap­port'

10:31 Het FBI-rapport over de beschuldigingen tegen de Amerikaanse kandidaat-opperrechter Brett Kavanaugh heeft geen bewijs opgeleverd voor die aantijgingen. Dat meldde The Wall Street Journal op basis van regeringsfunctionarissen, maar het was niet duidelijk of die het hele rapport hadden ingezien.