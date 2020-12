Oproep: Ga jij je deze feestdagen wel of niet houden aan de maatregelen?

Voor een artikel op deze site komt het AD graag (desnoods anoniem) in contact met Nederlanders die ruimhartig willen vertellen waarom zij zich wel of niet aan de coronamaatregelen zullen houden. Wordt het inderdaad een sobere kerst, zoals het kabinet hoopt te bereiken met de maatregelen, of wordt het dit jaar bij jou toch gewoon een kamer vol gezellige visite, met kinderen en kleinkinderen die over elkaar heen buitelen? Ga je buiten zitten, zet je ramen en deuren open of kruip je gewoon behaaglijk bij elkaar? Staat er wel of niet een desinfecteermiddel op tafel? Stel je als gastheer mondkapjes verplicht? Ga je de deur uit, of blijf je thuis? Doe je je boodschappen online, of ga je toch even langs de groothandel? En lukt het jou om gedurende de avond voldoende afstand te houden, ook als het gezellig wordt?