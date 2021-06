Primair onderwijs wil nog 1,8 miljard vanuit Den Haag voor ‘grote reset’

Gebrekkig

Tot slot is er nog het bekende probleem van de gebrekkige huisvesting in het lager én voortgezet onderwijs. Een gemiddeld schoolgebouw is 40 jaar oud en wordt pas na 69 jaar vervangen. In veel schoolgebouwen is het binnenklimaat onder de maat (temperatuur, akoestiek, ventilatie). En verduurzaming van de gebouwen is ook nodig om te voldoen aan de klimaatdoelstellingen. Totale kostenplaatje: 730 miljoen euro per jaar extra.