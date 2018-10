Profiteren van andermans verdriet

Mensen zijn het kwetsbaarst bij geboorte of sterven. In de dagen rondom een van beide gebeurtenissen, wil je alles zo goed mogelijk doen. En de commercie weet als geen ander hoe ze daarop moeten inspelen. Kijk maar eens naar aanstaande ouders die een autostoeltje voor hun baby kopen. Dat moet er natuurlijk eentje zijn die vier of vijf sterren heeft, ook al is het totaal onduidelijk wie die sterren heeft toegekend. Het duurste autostoeltje, want je wilt niet dat je kind bij een aanrijding als een levende kanonskogel uit zijn zitje gekatapulteerd wordt; enkel en alleen omdat jij een driesterren-stoeltje ook wel toereikend vond. Je bent zelden krenterig als het om de veiligheid van je kinderen gaat.



En je bent ook zelden krenterig als het om het afscheid van je dierbaren gaat. Omdat de uitvaartbranche weet dat jij, verdoofd van verdriet, instemt met wat ze je voorschotelen. Waardoor een begrafenis-koffietafel altijd drie keer duurder is dan een koffietafel zonder kist. Je betaalt toch wel, want opa verdient toch een mooi afscheid? Uitvaartverzorger Dela weet dat als geen ander. Vandaar dat ze de afgelopen twee maanden -zonder instemming van nabestaanden- vingerafdrukken afnamen van de aan hen toevertrouwde doden. Ze zeiden dat ze dit deden omdat nabestaanden achteraf nog wel eens vroegen om die afdrukken. Een stukje service dus.



Waarna die nabestaanden aanbiedingen kregen van een webshop, waar je ringen en kettingen kon laten maken, met die vingerafdrukken erop. En de afdrukken bleven in de database van Dela, die ze pas verwijderde na uitdrukkelijke vraag van de achterblijvers. Het consumentenprogramma Radar kwam erachter, maakte terecht amok, en Dela beloofde meteen dat ze niet zomaar meer vingerafdrukken zouden afnemen.



Ondertussen hebben ze mooi weer wat knaken verdiend aan intens verdrietige nabestaanden, die hoopten dat het gemis een beetje verzacht zou worden door een vingerafdruk op een medaillon. En hebben ze een database vol uniek materiaal, en ook zij weten dat je door een vingerafdruk tegenwoordig van alles te weten kunt komen.



Geboorte en dood doen gekke dingen met je gezonde verstand. Rouwende mensen moet je in bescherming nemen, niet uitventen aan fabrikanten van rouw-parafernalia.