Psycholoog: Je jeugd beïnvloedt je liefdesleven

Meerdere keren liet vader Blom zijn gezin in de steek. Het verdriet van die beschadiging noemt David Blom (35) kinderwonden. ,,Voelen dat je niet leeft in het hart en hoofd van een ouder, vormt je onmiskenbaar. Alsof je niet goed genoeg bent.” Die wonden sturen ons onbewust in ons latere leven. ,,Meestal proberen we ze in toom te houden, maar boven alles willen we goedmaken wat ooit is misgegaan. Dit drijft ons onbewust in de armen van onze partner.’’