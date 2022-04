Richtlijn die zorgt dat uithuisgeplaatste kinderen niet terug kunnen naar ouders gaat overboord

Vraag

Dat roept de vraag op wat dat betekent voor ouders die in het verleden hebben gezien dat hun kind na het toepassen van die richtlijn uit hun leven verdween. ,,Het is hartverscheurend,” zegt Ranada van Kralingen van SOS Jeugdzorg. Die organisatie staat ouders bij die met bijvoorbeeld een (dreigende) ondertoezichtstelling of uithuisplaatsing van hun kinderen te maken krijgen. ,,Er staat letterlijk in de richtlijn Pleegzorg, jeugdhulp en jeugdbescherming: er is geen empirisch onderzoek bekend waar termijnen voor een terugplaatsing op gebaseerd kunnen worden. Maar de richtlijn met termijnen van een half jaar tot een jaar is desondanks sinds 2015 gehanteerd, en naar nu blijkt ook nog eens te strikt. Het is absurd dat dat in Nederland geaccepteerd is. Het heeft jeugdzorg in feite ontslagen van zijn wettelijke verplichting om toe te werken naar terugplaatsing van een kind. In feite is er sprake geweest van verkapte adoptie, die families uit elkaar rukt. Ik vind dat de staat moet worden aangeklaagd.”