Samuel hervond zichzelf in India: Mijn ouders hadden geen kinderen moeten krijgen

Als de goeroe van zijn ouders overlijdt, is Samuel Vermeulen 4. Hij woont in Poona, India, en maakt de rituele lijkverbranding van Bhagwan Sri Rajneesh (1931-1990) van dichtbij mee. Daarna keert hij met zijn aan schizofrenie lijdende moeder, Amrita, terug naar Nederland. Zij sleept hem van het ene huis naar het andere, van de logeerbank bij vrienden naar zijn oma, van de Bhagwangemeenschap in Beuningen weer naar India en terug.



Als Amrita’s wanen het overnemen van de realiteit, komt ze terecht in een inrichting. Vader Jaap vliegt over uit Poona om de zorg voor zijn zoon over te nemen, maar ook hij is niet erg geschikt voor het ouderschap. Psychoses, een heroïneverslaving, emotionele en fysieke verwaarlozing - in het boek Prins van Liefde (verschijnt volgende week, 31 januari, red.) lezen we hoe Vermeulen op zijn 6de met rotte tandjes, te kleine schoenen en een ernstig hechtingsprobleem wordt opgenomen in een pleeggezin, waar hij tot zijn 18de blijft. Jaap is inmiddels, in bijzin van zijn zoontje, opgepakt wegens drugssmokkel.