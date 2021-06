Supermarkten meer belasting betalen? Lijsttrekker Hoekstra vond het goed idee maar minister Hoekstra is zuinig

In februari was het Hoekstra zelf die zo’n solidariteitsheffing opperde. Noodlijdende mkb’ers en familiebedrijven zouden zo wat financiële lucht kunnen krijgen door een tijdelijke belastingheffing bij bedrijven die juist goed boerden tijdens de coronacrisis, zoals supermarkten en webwinkels.

Nu, als minister, wil Hoekstra die CDA-pet niet opzichtig opzetten. ,,Het zou mij een lief ding waard zijn om in één beweging ministers Koolmees en Blok (zijn partners qua financiën in het kabinet, red.) het CDA-verkiezingsprogramma in te rommelen, maar dat zou ook niet helemaal netjes zijn.”

Briesende Kamerleden

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen. Verleidelijk is dat wel, erkende hij. ,,Maar stel eens voor dat ik wel zou toegeven aan de verleiding dit plan te omarmen, dan zou ik zo briesende Kamerleden aan de telefoon hebben die het er niet mee eens zijn. Die zeggen dan: als wie sta je hier?”

Daarmee is het plan niet van de baan, overigens, want het CDA heeft voldoende steun in de Tweede Kamer om het kabinet de optie van zo’n heffing op zijn minst te laten onderzoeken. Volgens het CDA zou bijvoorbeeld ‘één of twee jaar’ de belasting kunnen worden verhoogd voor bedrijven die meer dan 245.000 euro inboekten tijdens de pandemie. De VVD houdt overigens wel de boot af.

Toch zei Hoekstra: ,,We zullen in het kabinet breder wegen hoe we de balans kunnen vinden, ook met het oog op wat gezond is voor de overheidsfinanciën.” Ofwel: de steunpakketten kostten de belastingbetaler al 80 miljard, bedrijven die hoge winsten behaalden kunnen misschien wel meebetalen.

Hoekstra: ,,Daar zullen we als kabinet een ei over moeten leggen. Als we niet ingehaald worden door de formatie zullen we dat in ultimo doen op Prinsjesdag.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: