Het Atlantisch bassin kan de komende dagen het decor worden van een uniek meteorologisch fenomeen. Drie krachtige orkanen die momenteel in het gebied tussen de Verenigde Staten, Mexico en de Caraïben rondrazen, kunnen tegelijk aan land komen. Dat is nog nooit eerder gebeurd.

Verschillende orkanen die ronddansen en op elkaar inwerken heet in meteorologische termen het ‘Fujiwhara-effect’. Het ontstaat als twee cyclonen elkaar naderen en de ogen van beide stormen in een spiraalvorm om een gemeenschappelijk punt draaien.

Als het Fujiwhara-effect - vernoemd naar een Japanse meteoroloog die hierover in 1921 voor het eerst publiceerde - niet wordt doorbroken, gaat dit net zolang door tot de cyclonen in elkaar opgaan. De gevolgen zullen dan desastreus zijn.

Momenteel zijn drie krachtige orkanen actief in de regio. Orkaan Irma houdt flink huis in het Caribisch gebied en rukt op naar Florida. De eilanden daar dreigen dit weekend orkaan José nog eens over zich heen te krijgen. Ondertussen loert orkaan Katia in de Golf van Mexico.

In 1967, 1980, 1995 en 1998 waren er ook drie orkanen tegelijk actief in het gebied, maar nooit gingen ze alledrie aan land. Dat was ook de laatste keer het geval, in 2010, met de orkanen Karl, Igor en Julia. ,,Dit is ongezien sinds de metingen’’, twittert Eric Blake, expert tropische stormen van het National Hurricane Centre. ,,Julia kwam zelfs niet in de buurt van land. Er was nooit een dreiging. Irma alleen al zal wellicht honderd keer meer schade aanrichten dan Igor en Karl samen.’’