Verona van der Leur wordt onze turnanalist

In 2008 stopt Van der Leur met turnen en kiest voor ze voor een bijzondere carrièreswitch; ze wordt webcamgirl. Arie Boomsma vraagt wat veel mensen zich afvragen: ,,Hoe kan het dat je na dat soort ervaringen, seksueel misbruik en mensen die over je grenzen zijn gegaan er heel bewust voor kiest om een branche in te gaan waar mensen ook weer met jou en je lichaam bezig zijn?’’ Van der Leur is daar duidelijk over. ,,Ik heb zelf de macht juist in handen nu. Als ik geen zin heb, hoef ik niet. Het is een beeldscherm en een webcam, ik zet het uit wanneer ik wil en niemand kan me aanraken.’’