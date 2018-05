Voormalig hoofd liquidaties van Pablo Escobar opnieuw vast

Steenrijke rokkenja­ger van aardbodem verdwenen na miljoenen­frau­de

22:36 De autoriteiten in Maleisië hebben de jacht geopend op een van de bekendste miljardairs van het land. Low Taek Jho, normaal gesproken vooral in het nieuws vanwege zijn weelderige feestjes met sterren, zou het brein zijn achter miljoenenfraude met een staatsfonds. En nu is hij in geen velden of wegen te bekennen.