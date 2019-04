‘Vroeger was het onmogelijk een park te vervuilen, behalve dan met Canei-kots’

Beste Koop Lekker zitten: dit zijn de beste gamestoe­len van het moment

8:30 Een comfortabele werkplek is goud waard, dat weet iedereen met een baan voor een beeldscherm. Thuis is dat niet anders. Een goede bureau- of gamestoel maakt op het gebied van comfort een wereld van verschil. Hardware.info ondernam een heuse stoelendans en alleen de beste gamestoelen bleven over.