Waarom raakt kritiek ons zo?

‘Wat een gelul’, schrijft ene Hans terwijl we live op Facebook uitleg geven aan een groepje kijkers. ‘Kunnen die gasten niet wat nuttigs gaan doen?’ Ik merk aan de reactie van David dat hij schrikt. Hij zat midden in een persoonlijk verhaal over iets wat hem had geraakt, wat hij daarvan had geleerd en opeens vliegt er een digitale rotte tomaat in ons gezicht. Ik merk dat ik ook reageer, precies tegenovergesteld: waar David op slot schiet, doe ik juist overdreven mijn best. Ik wip op mijn tenen, praat sneller. Ik voel dat mijn wangen rood kleuren. Net iets te fanatiek en net iets te onhandig wil ik laten zien dat wat we zeggen wél ergens op slaat.



Op de schaal van verwensingen die wij om de oren krijgen, is dit maar een kleintje. Dit gebeurt elke dag weleens. We zijn uitgemaakt voor oplichters, oppervlakkige jongens, zelfs ooit voor kinderpornohandelaren. We zijn dood gewenst, bedreigd en voor rotte vis uitgemaakt. Omdat we boekjes schrijven en cursussen organiseren.