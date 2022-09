Weerstand binnen muziekwereld om 'tsunami aan geluid': 'Hoe harder hoe beter klopt niet’

Waarom NASA asteroïden juist níet moet opblazen, zoals in de film: 'Buitenge­woon dom, al die brokstuk­ken creëren’

In de nacht van maandag op dinsdag zal een ruimtevaartuig, de DART-missie, expres in botsing komen met een kleine asteroïde die de maan is van een grotere ruimterots. De bedoeling van deze bewuste crash is de baan van de asteroïde licht te veranderen. Hiermee wordt een techniek getest die ooit zou kunnen worden gebruikt voor verdediging van onze aarde.

