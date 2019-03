Wij helpen onze zoon financieel en nu moppert dochter

Vraag & Antwoord Geen slijtage bij kruipef­fect van de hybride

17:00 Laatst maakte een lezer in deze rubriek zich zorgen over slijtage van de koppeling in een Toyota Yaris hybride, omdat de automaat daarvan een kruipeffect vertoont. De slip bij het kruipen treedt echter op in de elektromotoren. De warmte die daarbij ontstaat wordt afgevoerd via de versnellingsbakolie. Van slijtage is dus geen sprake. -Jan Willem Kuijpers