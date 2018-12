Willibrord Frequin: Ik ontplof niet meer als ik geen voorrang krijg

Interview Juffrouw Ooievaar maakt comeback met originele stem: ‘Het is anders, sneller en flitsender’

7:00 In de nieuwe filmversie van de poppenserie De Fabeltjeskrant zijn Meneer De Uil, Ed en Willem Bever en Juffrouw Ooievaar binnenkort in de bioscoop te zien. Actrice Elsje Scherjon (80) is de enige van de oude ploeg die weer meewerkt. ,,Juffrouw Ooievaar is deels op een tante van mij gebaseerd die met een vrouw samenwoonde.’’