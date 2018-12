Zorgverzekering met een hoog eigen risico: doen of niet?

Babyboom bij schapen­boer Jan én boer Henk

18:09 Er is bij een aantal boeren van Boer Zoekt Vrouw een ware babyboom gaande. De Texelse schapenboer Jan en zijn vrouw Rianne verwachten hun tweede kindje, een jongetje. Ook bij boer Henk, die in 2012 werd overladen met brieven, is het raak. Hij en Fiona worden worden voor de derde keer ouders.