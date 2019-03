Zwemster Toussaint vrijgesproken van dopinggebruik

Ook de contra-expertise leverde een positief resultaat op bij de 24-jarige die dagelijks traint in het Sloterparkbad in Nieuw-West. Toussaint hield na de testen vol onschuldig te zijn.



De KNZB kreeg kort voor de WK kortebaan in China de melding van wereldzwembond FINA over de positieve test. Dezelfde avond zat Toussaint in het vliegtuig naar huis. "Het is voor mij volledig onbekend hoe deze stof in mijn lichaam terecht is gekomen," zei ze in een eerste reactie.



Uit onderzoek bleek dat er geen sprake was van tulobuterolgebruik. In de test was verwarring ontstaan door een ander medicijn dat door Toussaint wordt gebruikt. Het dopingpanel van de wereldzwembond FINA handelde de zaak-Toussaint zelf af.



Verschrikkelijke periode

''Aan de ene kant ben ik natuurlijk ontzettend blij dat mijn onschuld nu is bewezen en dat ik weer kan zwemmen," schrijft Toussaint in een verklaring op de website van de KNZB. "Aan de andere kant ben ik teleurgesteld in hoe het proces is verlopen."



"De afgelopen periode was verschrikkelijk voor mij. Een van de ergste dingen was het onverhoopt missen van de WK korte baan in China. Ik was top fit, maar ik ging naar huis voor iets wat volkomen buiten mij om gebeurde. Ik ben blij dat ik deze periode nu achter mij kan laten en mij weer volledig op mijn sport kan focussen.''



Vals-positieve test

André Cats, technisch directeur KNZB, is verheugd dat 'deze loodzware episode' tot een einde is gekomen. "Ik heb veel respect voor Kira hoe zij met deze uiterst stressvolle situatie is omgegaan.''



De KNZB zegt met FINA in gesprek te willen gaan om te achterhalen hoe deze 'vals-positieve test' in de toekomst voorkomen kan worden. "Nooit mogen honderd procent te goeder trouw handelende sporters onterecht in verband worden gebracht met vermeend dopinggebruik."