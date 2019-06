Zwemtocht geen lijdensweg voor Van der Weijden: maar ga het niet nog een keer doen

UpdateMaandagochtend dacht Maarten van der Weijden even: ga ik die Elfstedenzwemtocht wel halen? Maar verder heeft hij een stuk meer plezier ervaren tijdens de monstertocht. Dat zegt hij in een eerste interview met Omrop Fryslan. Toch gaat hij het niet nóg een keer doen, zegt hij nu.

Zo'n moment als vorig jaar, waarbij de zwemmer het zó zwaar had dat zijn vrouw Daisy hem letterlijk uit zijn tent moest lullen, heeft Maarten van der Weijden dit jaar niet gehad. Maar, zo zegt hij, toen iedereen maandagochtend dacht dat hij ‘het wel even zou gaan halen’, sloeg bij hem de twijfel toe. ,,Ik heb het wel even zwaar gehad, ging steeds langzamer zwemmen’’, zegt hij.

Het lukte toch. En een dag later voelt hij zich ‘eigenlijk best heel goed’. ,,Beter dan vorig jaar. Toen was het echt een lijdensweg, nu heb ik ook een boel genoten.’’ De zwemmer heeft vooral last van wat schuurplekken op zijn armen en schouders en in zijn nek. ,,Die doen het meeste zeer’’, vertelt Van der Weijden.

Zijn dokter Marco Blanker vertelt dat de plekken wat ontstoken zijn. ,,In zijn nek zat een plooi in zijn pak die is gaan schuren. Dat had hij vorig jaar ook, maar daar is niet veel tegen te doen. Hij tilt tijdens het zwemmen nu eenmaal zijn hoofd op. We hebben hem van tevoren al flink vet ingesmeerd.’’

Zelf rept hij er in het interview met geen woord over. Maar zijn dokter merkte dat Van der Weijden ook flinke spierpijn in zijn bovenlijf heeft. ,,Hij heeft echt wel hulp nodig bij het uittrekken van zijn shirt’’, vertelt Blanker.

Die verschrompelde handen en voeten - sinds vorig jaar beroemd toen al een close-up foto in alle media verscheen - waren vanochtend bij het ontbijt al verdwenen. ,,Dat is een soort toveren van het lichaam. Dat herstelt zo snel’’, zegt de arts. Aan de schuurplekken kan Van der Weijden een litteken overhouden. ,,Maar”, zegt Blanker lachend, ,,ik weet niet of hij dat zo erg vindt.’’

Want op deze Elfstedenzwemtocht kijkt Van der Weijden met plezier terug. ,,Het was niet vechten tegen het water, maar met het water en dat water werd mijn thuis.’’ Tijdens het zwemmen bekeek hij alle toeschouwers langs de kant. Wat ze aanhadden, welke spandoeken ze omhoog hielden. ,,Maandagochtend dacht ik: nu is iedereen aan het werk. Dat Dokkum zo vol stond, dat is bizar. Ik voel me enorm gedragen en gesteund.’’

Maar of hij het nog een keer gaat doen? ,,Misschien kunnen we iets doen met al die meezwemmers. Maar voor mezelf denk ik dat dit het wel was”, besluit Van der Weijden.

Met zijn monstertocht langs de elf Friese steden haalde Maarten van der Weijden 3,9 miljoen euro op voor kankeronderzoek. Zijn Foundation koppelde eerder aan alle elf stempelplaatsen een project waar het geld naartoe gaat. De zwemmer boog zich samen met een groep patiënten en professionals over de elf goede doelen waarvoor hij het water in wilde. ,,Een deel is gericht op het vergroten van kans op herstel of verlenging van het leven. Maar kwaliteit van leven tijdens en na kanker, is ook erg belangrijk voor patiënten. Ook daar wil ik mij graag voor inzetten”, zei Van der Weijden daar eerder over. Meezwemmers mochten zelf kiezen aan welk doel zij hun geld wilden doneren. Overigens heeft Van der Weijden niet genoeg bij elkaar gezwommen om alle artsen het gewenste bedrag te geven. Voor alle elf projecten is ruim 5,7 miljoen euro nodig. Gisteren maakte de zwemmer bekend 3,9 miljoen euro te hebben opgehaald.

1. LEEUWARDEN Koppelbedden bij palliatieve zorg. Nodig: €450.000,- Ziekenhuis: All Voor uitbehandelde patiënten is het fijn om hun geliefden naast zich te hebben. Ziekenhuizen willen graag zogenoemde koppelbedden aanschaffen, waarmee een eenpersoonsbed kan worden omgevormd tot en bed voor twee personen. Zo hopen ze bij te dragen aan de kwaliteit van leven van de patiënten. 2. SNEEK Onderzoek naar het ontwikkelen van universele stamcellen. Nodig: €562.080,- Ziekenhuis: VUMC (Dr. Maria Themeli) De behandeling van patiënten met eigen afweercellen laat ‘veelbelovende resultaten’ zien. Het kost echter veel tijd om voor elke patiënt afweercellen te tappen en op te kweken. Bovendien is dat een foutgevoelige en dure behandeling. Daarom wil dokter Maria Themeli universele stamcellen ontwikkelen die artsen voor elke patiënt kunnen inzetten. Die zijn oneindig te vermenigvuldigen en kunnen per patiënt en tumor worden aangepast. 3. IJLST Ontwikkelen van een bloedtest die het nut van een chemotherapie na een darmkankeroperatie moet bepalen. Nodig: €1.085.006,90,- Ziekenhuis: AVL (Dr. Remond Fijneman) Patiënten met darmkanker krijgen nu standaard chemotherapie omdat onduidelijk is wie kans loopt op terugkeer van de ziekte. Dokter Remond Fijneman wil met een bloedtest het DNA van tumoren opsporen en analyseren. Onderzoek moet uitwijzen of zo’n bloedtest kan voorspellen welke patiënten baat hebben bij een chemotherapie. 4. SLOTEN Onderzoek naar behandeling met verwarmde chemo bij eierstokkanker. Nodig: €268.632,60 Ziekenhuis: AVL (Dr. Willemien van Driel) Vrouwen met vergevorderde eierstokkanker leven langer met een spoeling met warme chemo (HIPEC-behandeling). Nu mogen echter alleen centra met voldoende ervaring de behandeling aanbieden. Het Antoni van Leeuwenhoek wil een plan maken waardoor vrouwen in meer ziekenhuizen terecht kunnen. 5. STAVOREN Onderzoek naar optimale behandeling van kinderen met uitgezaaide kanker. Nodig: €229.103,- Ziekenhuis: UMCU (Dr. Enrica Seravalli, Dr. Petra Kroon, Dr. Geert Janssen) Kinderen met uitgezaaide kanker krijgen nu meestal een agressieve behandeling inclusief bestraling. Er is echter geen protocol hoe deze kinderen het beste bestraald kunnen worden. Artsen van het UMC Utrecht onderzoeken de beste methode, waarbij de kans op genezing het grootst is, kinderen minder bijwerken hebben en ook minder vaak naar het ziekenhuis moeten. Ze verwachten dat meer kinderen met uitzaaiingen kan genezen. 6. HINDELOOPEN Onderzoek naar een ‘wakkere operatie’ bij een hersentumor. Nodig: €540.255,70 Ziekenhuis: EMCR (Dr. Arnaud Vincent) Neurochirurgen willen testen of ze tijdens een wakkere operatie een hersentumor beter kunnen verwijderen. Nu proberen chirurgen zoveel mogelijk kwaadaardig weefsel te verwijderen, maar dat is risicovol. Als ze gezond weefsel raken, kunnen patiënten belangrijke hersenfuncties verliezen en bijvoorbeeld verlamd raken. Met lokale narcose kunnen ze testen of ze daadwerkelijk tumorweefsel wegsnijden of ook gezonde plekken. 7. WORKUM Een betere behandeling van tongkanker. Nodig: €266.450,- Ziekenhuis: UMCU (Dr. Rob Noorlag) Arts Rob Noorlag wil onderzoeken hoe de verwijdering van tongkanker beter kan gebeuren, zodat patiënten een betere kwaliteit van leven houden na hun ziekte. Tijdens een operatie is het altijd zoeken naar de goede balans tussen het verwijderen van de tumor en het behoud van zoveel mogelijk gezond weefsel. Vaak is een tweede operatie of aanvullende radiotherapie nodig om mogelijk achtergebleven tumorcellen te verwijderen. Noorlag hoopt met ‘echogeleide resectie’, een methode die ook bij borstkanker wordt gebruikt, beter onderscheid te kunnen maken tussen tumor- en gezond weefsel. 8. BOLSWARD Onderzoek naar betere immunotherapie bij leukemie. Nodig: € 648.088,- Ziekenhuis: UMCU (Prof. Jürgen Küball) Het afweersysteem van patiënten is bij acute leukemie niet sterk genoeg om kwaadaardige cellen aan te vallen. Het UMC Utrecht wil onderzoeken of GAB-eiwitten het lichaam daarbij kan helpen. De eerste resultaten daarbij zijn veelbelovend. 9. HARLINGEN Sterkere immunotherapie bij huid- en longkanker. Nodig: €456.850,- Ziekenhuis: EMCR (Dr. Reno Debets) Immunotherapie helpt het afweersysteem van patiënten om kankercellen te herkennen en aan te vallen. Hoewel hiermee veel levens gered kunnen worden, sluit de therapie slechts bij minder dan twintig procent aan. Hoe sterker de afweercellen worden geactiveerd, hoe beter de kankercellen worden aangevallen. Dokter Reno Debets heeft een behandeling ontwikkeld om die activering te vergroten. Eerste onderzoek wijst uit dat de tumor vaker verdwijnt en langzamer terugkomt. 10. FRANEKER Onderzoek bijwerkingen na behandeling van uitgezaaide prostaatkanker. Nodig: €598.236,- Ziekenhuis: EMCR (Dr. Tessa Brabander) Patiënten met uitgezaaide prostaatkanker kunnen baat hebben bij het zichtbaar maken van kankercellen met radioactief materiaal. Door die deeltjes kunnen artsen op een scan zien waar de kanker zit en heel selectief van binnenuit bestralen. Hoewel in Duitsland goede resultaten zijn te zien, is nog wetenschappelijk vastgesteld wat een effectieve en veilige dosis is. Dat wil het Erasmus Medisch Centrum Rotterdam onderzoeken. 11. DOKKUM Onderzoek naar nieuwe therapieën om tumoren bij kinderen te bestrijden. Nodig: €609.750,- Ziekenhuis: Maxima (Dr. Jarno Drost en Prof.dr. Eelco Hoving) Eén van de meest voorkomende agressieve tumoren bij kinderen zijn rhabdoïde tumoren. Artsen hebben echter nog niet ontdekt wat een effectieve behandeling is. Intensieve bestraling en chemotherapie helpen enigszins, maar hebben ernstige bijwerkingen. Daarom wil het Maxima Medisch Centrum mini-tumoren kweken om te ontdekken hoe ze ontstaan en welke medicijnen aanslaan.