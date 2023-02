5 ton extra voor duurzaamheidsleningen in Alphen-Chaam

ALPHEN-CHAAM - De afgelopen drie jaar zijn er al 53 huishoudens in Alphen-Chaam met een lening geholpen bij het verduurzamen van hun huis. Vanwege die populariteit heeft de gemeente besloten om 5 ton extra in het fonds te storten.

De duurzaamheidslening is een voordelig krediet met een lage rente dat gebruikt kan worden voor het verduurzamen van een eigen huis. Sinds die lening door de gemeente in juni 2020 in het leven is geroepen heeft de gemeente al 600.000 euro uitgeleend aan 53 huishoudens.

Deze inwoners krijgen maximaal 25.000 euro tegen een rente die tien of vijftien jaar vaststaat. Ze betalen bovendien geen afsluitkosten. Het geld wordt gestort in een bouwdepot en kan onder meer gebruikt worden voor isolatie, zonnepanelen of een warmtepomp. Ook aanvragers met een plan voor een zonneboiler of een kleine windturbine komen in aanmerking.

Goed voor de portemonnee en het milieu

,,Met deze extra storting in het fonds blijven we inwoners helpen om duurzame maatregelen te nemen”, laat wethouder Erik Wilmsen (energietransitie, GBA) in een persbericht weten. ,,Ze kunnen tegen gunstige voorwaarden een lening afsluiten voor energiebesparende maatregelen en het opwekken van duurzame energie. Door te verduurzamen gaat het energieverbruik van de woning omlaag en neemt de uitstoot van broeikasgassen af. Dat is dus goed voor de portemonnee van inwoners en voor het milieu.”

Mensen met een bruto jaarinkomen van minder dan 48.625 kunnen volgens de gemeente beter een lening aanvragen bij het Nationaal Warmtefonds. Over de lening die daar aangevraagd kan worden hoeft helemaal geen rente betaald te worden.