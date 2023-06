Ad van den Hoever (1953-2013) was nog lang niet klaar met het leven: ‘Hij was een groot mens’

in liefdevolle herinneringBAVEL - Hij begon als metselaar en klom op tot hoofduitvoerder bij een aannemersbedrijf in Breda. Ad van den Hoever had plezier in het leven, in zijn werk en met zijn gezin. Dat stopte abrupt kort na zijn zestigste verjaardag.