Alphen-Chaam past afvalbeleid aan: per 1 januari 2019 ook metaal opgehaald

Dat zogeheten PMD-afval haalt de gemeente per 1 januari 2019 eens in de twee weken op. Nu (nog zonder metaal) is dat één keer in de vier weken. De centrale inzamelcontainers in Ulicoten en bij de milieustraat verdwijnen, meldt de gemeente.

Volgens wethouder Frans van Raak is het 'een gemiste kans' dat al het metalen verpakkingsafval in Alphen-Chaam nu nog bij het restafval gaat. ,,Want dat is ook te gebruiken om bijvoorbeeld nieuw verpakkingsmateriaal van te maken. Alles wat in de restafvalcontainer verdwijnt gaat rechtstreeks de verbrandingsoven in en is weg. Hierbij zitten nu nog veel materialen die prima opnieuw gebruikt hadden kunnen worden."