Annemiek van Vleuten en Mathieu van der Poel komen naar West-Brabant, wie verschijnen nog meer bij de wielercriteriums?

Vanhulley in Goirle voelt als een familie: ‘Als ik verdrietig ben, kan ik daar ook over praten’

GOIRLE - Vanhulley helpt vrouwen uit andere culturen op weg in Nederland. Bij de Havep in Goirle maken ze dus niet alleen tassen of zakken. ,,Als ik verdrietig ben, kan ik daar ook over praten. En we mogen onszelf zijn, ook tijdens de ramadan.”