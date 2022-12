Baarle-Hertog dooft openbare verlichting, Baarle-Nassau dimt de lichten: enclavesituatie zorgt weer voor een speciale situatie

De stijging van de energieprijzen zorgt ook in Baarle-Hertog voor extra kosten en die wil het gemeentebestuur zoveel mogelijk beperken. Daardoor is het netwerkbeheerder Fluvius afgesproken dat tijdens de week de lampen tussen 23 en 5 uur gedoofd worden. In Baarle-Nassau, dat afhankelijk is van het Nederlandse Enexis, zullen de lichten wel blijven branden. Technisch is het te complex voor de Nederlandse netbeheerder om de straatverlichting te doven. In een aantal woonstraten In Baarle-Nassau worden de straatlampen voortaan wel vanaf 23 uur naar 30 procent lichtsterkte gedimd worden. Nu worden ze vanaf middernacht gedimd naar 50 procent.

Nassau

In Baarle-Nassau kiezen ze dus voor het dimmen en niet voor het doven. “We hebben een afweging gemaakt en houden rekening met de sociale veiligheid, de verkeersveiligheid, sfeer en de zichtbaarheid”, klinkt het in Nassau. “Daarom gaan we in de woonstraten de verlichting dimmen naar 30 procent vanaf middernacht.” Concreet gaat om de Cor van de Bockstraat/ Bruhezestraat/ Titus Brandsmastraat/ La Sallestraat, Burgemeester de Graauwstraat, Engelbrechtlaan/ Amaliastraat/ Alexiastraat, Nassaupark, Willem Alexanderstraat, Generaal Mackzeclaan/ Leliestraat, Sportlaan/ Oranjelaan/ Nassaulaan, Boschovenseweg, Vogellaan en de Fuutlaan in Baarle-Nassau. In Ulicoten gaat het om Den Dries en Molenstraat. De overige niet-dimbare straatlantaarns in de woonkernen blijven branden zoals nu het geval is.