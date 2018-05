Besluit centrumplan Chaam vernietigd, maar bouw mag gewoon doorgaan

CHAAM - ,,Ongelofelijk: er blijken twee winnaars te zijn. Maar van die twee, hebben wij verloren.'' Iwan Donkers, omwonende van het Brouwerijplein in Chaam, kan de definitieve uitspraak van de Raad van State over het centrumplan niet bevatten. De bezwaren van actiegroep Hart van Chaam tegen het complex zijn gegrond verklaard, toch mag de gemeente de bouw ervan doorzetten.

Het is een opmerkelijke wending in het toch al zo ongewone en langlopende conflict rond het centrumplan van Chaam. Omwonenden proberen het plan van ontwikkelaar en dorpsgenoot Cor van Eekelen - 43 appartementen, winkelruimte en een ondergrondse parkeergarage - te dwarsbomen. Want, vindt de groep Hart van Chaam: te groot. De Raad van State heeft alle eerdere bezwaren ongegrond verklaard. Maar er is nog één overgebleven twistpunt: het winkeloppervlak.

Parkeerkelder

Hoe kan het dat de bruto-inhoud van het gebouw in één klap is vergroot met liefst 900 kuub, willen de buurtbewoners weten. De aantallen op de aanvraag (26.672 kuub) en vergunning (35.327 kuub) van het bouwplan tonen flinke verschillen.

Volgens de gemeente Alphen-Chaam is op het aanvraagformulier niet de inhoud van de parkeerkelder meegerekend, wat het verschil in berekeningen verklaart. Sterker nog, stelt de gemeente, het bouwplan is vergeleken met de eerste pennenstreken juist verkleind: van 36.808 naar 35.327 kuub. Hoe dan ook, het genoemde verschil heeft geen gevolgen voor het bouwwerk, meent Alphen-Chaam.

Volledig scherm Een impressie van het centrum van Chaam met in het midden De Eekelaar. Daar denkt de bestuursrechter anders over, in de uitspraak die de Raad van State woensdag doet. Die vindt het bezwaar van Hart van Chaam terecht. Het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning te verlenen voor het plan wordt daarmee vernietigd. Maar - en dat is een flinke - de rechtsgevolgen van het besluit blijven wél in stand. Ofwel: het besluit, en daarmee de omgevingsvergunning, blijft geldig. De bouw mag ondanks de gegronde bezwaren doorgaan.

Vernietigd besluit

Gek? Dat is het. De bezwaarmakers worden in het gelijk gesteld, maar schieten er feitelijk niets mee op. Toch, het staat in de rechtsregels beschreven (artikel 8:72, derde lid) dat wanneer zo'n vernietigd besluit een rechterlijke toets kan doorstaan, hij gewoon geldend kan blijven. In feite scheelt het de bezwaarmakers een nieuwe procedure die ze toch niet zouden winnen.

,,Zolang er niets staat, heb ik nog hoop'', zegt Donkers, die het ook even niet meer weet. Achter de schermen blijft hij aankloppen bij de gemeente om het plan fors in te krimpen. Daarbij zijn hoop vestigend op het nieuw samengestelde gemeentebestuur.