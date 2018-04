'Bloembak des aanstoots' in Alphen, maar niet voor de gemeente

Eis: 10 jaar voor doodslag in Chaam

13:00 BREDA/CHAAM - Tegen de 37-jarige B.M. is donderdag in de rechtbank in Breda 10 jaar cel geëist vanwege doodslag. De Roemeense gastarbeider schoot 28 juni vorig jaar in Chaam zijn landgenoot Florin Tabarcea (38) dood, nadat die op de oprit bij M. auto's in brand had gestoken.