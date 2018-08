Boerendag Alphen blij met voorspelde weersverandering. 'Bij tropisch weer dreigde afgelasting'

UPDATE Alertheid bij camping 't Zand om flinke bosbrand in de buurt, vuur inmiddels geblust

5 augustus ALPHEN-CHAAM - Gasten van camping 't Zand in Alphen zijn zondagavond gewaarschuwd, omdat in de buurt een grote natuurbrand woedde. Ze hoefden de camping niet te verlaten, maar werden door de brandweer wel gewaarschuwd om extra alert te zijn en rustig te blijven. Een groep van dertig kinderen en zestien begeleiders die in het bos kampeerden moesten wel in allerijl worden geëvacueerd.