Boerendag Alphen: Brabantse nostalgie op zijn best

Toon Timmermans: "Na de hitte van de laatste weken was het land waarop we dag houden wel zó droog, dat een enkel vonkje genoeg zou zijn om de rogge of het stro in lichterlaaie te zetten. En met die oude machines was dat risico zeker aanwezig."

Het weer sloeg echter precies op tijd om en zorgde voor Hollandse luchten en de gewenste temperatuur. "Echt boerenweer", aldus één van de vele deelnemers: velen van hen zijn vaste kraamhouders op braderieën en boerenmarkten tot in de verre regio. De organisatie in Alphen was er ook dit jaar weer in geslaagd om een grote verscheidenheid aan activiteiten te presenteren.

Volledig scherm Boerendag in Alphen. © Luc Van Hoek

Erpel

Het thema was dit jaar Erpel, wè kunde'r ammol meej: op aanschouwelijk manier werd het handmatige proces van poten en rooien van de aardappel getoond. Daarnaast maakten een aantal deelnemers voor de honderden toeschouwers een forse stap terug in de tijd met de graanoogst. Zelfbinders, getrokken door zware Zeeuwse paarden en door vliegwielen aangedreven dorsmachines toonden een mooi beeld van het zware boerenleven in het midden van de vorige eeuw. Een periode, waarin agrarische thema's als duurzaamheid, bio-industrie en CO2-uitstoot nog onbekend waren.

Frank Meeuwsen, als hobbyboer met zijn Lakenvelders aanwezig op de Boerendag: "De Nederlandse industrie is altijd geroemd om haar handelsgeest, ook in het buitenland. Maar de landbouw doet dat ook al tientallen jaren. Dus in Nederland moeten ze wel beseffen dat ze niet zonder de landbouw kunnen."

Volledig scherm Boerendag in Alphen. © Luc Van Hoek