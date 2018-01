Bouw grootste sauna van Brabant begint écht in 2019, belooft investeerder

Justitie eist 100 uur taakstraf voor dodelijk ongeluk in Alphen

30 november BREDA - De 21-jarige Alphenaar gaat er zwaar onder gebukt. Hij reed een 53-jarige fietser dood op 12 februari 2015 op de Baarleseweg in Alphen. Maar hij breekt zijn hoofd. Had hijzelf iets anders moeten doen? Hij weet niet wat, zo bleek donderdag in de rechtbank in Breda.