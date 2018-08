Alertheid bij camping 't Zand om flinke bosbrand in de buurt

De Klooster­tuin en Den Heuvel botsen in Alphen: it-be­drijf moet cultureel centrum uit

3 augustus ALPHEN - B-Synergy, een in Alphen geworteld it-bedrijf, moet van de gemeente cultureel centrum Den Heuvel uit. De dwangsom waar het college van Alphen-Chaam mee dreigt is echter in het verkeerde keelgat geschoten van voorzitter Uipko Ebbens en de vijf andere leden van het stichtingsbestuur van Den Heuvel.