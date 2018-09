'De meeste miljonairs in Alphen? Nou, ik ben het niet hoor!'

VIDEOALPHEN-CHAAM - De bewoners van Alphen merken maar weinig van de vele miljonairs in hun gemeente. "Zijn hier veel miljonairs? Nou, ik ben het niet hoor!" Uit cijfers van het CBS bleek dat in Alphen-Chaam de meeste miljonairs van Brabant zich ophouden.

Eerder deze week bleek dat in Alphen-Chaam 4,6 procent van de huishoudens een miljoen of meer aan vermogen bezit. Dat betekent ruim een op de 22 huishoudens. Op straat is er weinig van te zien, maar de bewoners zelf snappen wel waar het vandaan komt: "Er zitten hier veel boerderijen met grote landerijen en stukken grond. En waar grond zit, zit geld."

Stijging

Niet alleen in Alphen zitten er flink wat miljonairs. De gemeente wordt op de voet gevolgd door Baarle-Nassau, Haaren, Oisterwijk, Hilvarenbeek en Aalburg. Sterker nog, Baarle-Nassau was de grootste stijger van Nederland. Het plaatsje klom van een 113e plaats 2009 naar een tiende plek in 2014. Ondanks de hoge ranking van Brabantse plaatsen, zijn de meeste miljonairs te vinden in Zeeland.

In totaal nam het aantal miljonairs toe in Nederland. Inmiddels hebben we er zo'n 112.000. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) telde de huishoudens met een vermogen van 1 miljoen euro of meer, maar rekende de waarde van het eigen huis en de eventuele hypotheekschuld niet mee.

Leeftijd

Wat daarnaast nog opviel was het feit dat miljonairs steeds ouder worden, zo meldde het CBS. ,,In 2016 waren de hoofdkostwinners van miljonairshuishoudens gemiddeld bijna 7,5 jaar ouder dan die van de overige huishoudens. Minder dan 5 procent van de miljonairs is jonger dan veertig jaar."